Autoridades bolivianas entregam carro de professor assassinado em Epitaciolândia

As autoridades da Polícia Nacional Boliviana, em Pando, realizaram na manhã desta sexta-feira (3) a entrega oficial do veículo Ford Fiesta pertencente ao professor Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como Regis, assassinado na semana passada em Epitaciolândia. O educador foi sepultado no fim da manhã no cemitério municipal da cidade.

De acordo com a investigação, o carro havia sido levado para Cobija, capital de Pando, na noite de quinta-feira (25), por Marejane Maffi, apontada como envolvida no crime. O veículo foi abandonado em uma comunidade a cerca de 16 quilômetros da cidade e localizado após denúncia anônima.

O registro do Boletim de Ocorrência feito pelos familiares no dia 29 de setembro deu início às diligências. Em menos de 24 horas, os investigadores encontraram pistas no computador da vítima e chegaram até Victor Oliveira da Silva, de 28 anos, monitorado pela Justiça. Ele confessou participação no crime e indicou o local onde o corpo foi deixado.

Após a conclusão dos trâmites legais e da perícia realizada pelas autoridades bolivianas, o delegado-geral do Alto Acre, Erick Maciel, acompanhado do delegado de Epitaciolândia, Alex Danny, e de sua equipe de investigadores, recebeu oficialmente o veículo nesta sexta-feira.

Segundo a Polícia Civil, após os procedimentos burocráticos no lado brasileiro, o carro será restituído à família de Reginaldo Silva Corrêa.

