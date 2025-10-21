21/10/2025
Universo POP
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping
Após bariátrica, Thaís Carla quer voltar às passarelas
“Foi proposital”: Gaby Spanic confirma que agrediu Tàmires para deixar A Fazenda 17
Mateus Solano se manifesta após polêmica com celular de fã durante peça
Criança viraliza por pedir esmola para “tia doente” usando foto de Lady Gaga
Ana Castela abre o jogo e nega que pais sejam contra namoro com Zé Felipe
Linkin Park celebra retorno ao Brasil e exalta energia única dos fãs brasileiros
Filhos de Cid Moreira acusam madrasta de desviar R$ 100 milhões
Horóscopo do dia: previsões para seu signo nesta terça-feira

Autoridades francesas revelam valor de joias roubadas no Louvre; saiba

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
autoridades-francesas-revelam-valor-de-joias-roubadas-no-louvre;-saiba

De acordo com as autoridades francesas, o valor das joias roubadas no Museu do Louvre, em Paris, no último domingo (20/10), gira em torno de € 88 milhões, o equivalente a cerca de R$ 550,2 milhões. Já o valor histórico das peças é incalculável, segundo a promotora de Paris, Laure Beccuau.

As peças foram roubadas por criminosos disfarçados de funcionários, em plena luz do dia, com a ajuda de guindastes e motosserras. Vídeos divulgados pela polícia francesa mostram o momento em que os bandidos forçam a vitrine da Galeria Apollo, onde as joias da coleção de Napoleão III estavam guardadas, pegam as peças e fogem.

Eles conseguiram levar oito peças contendo várias pedras preciosas, incluindo:

  • Coroa com safiras e quase 2.000 diamantes e colar com oito safiras do Sri Lanka e mais de 600 diamantes da rainha consorte Maria Amélia (a foto também exibe brincos e um broche, mas as peças não foram levadas);
  • Colar e brincos da imperadora Maria Luisa, segunda esposa de Napoleão Bonaparte, com 32 esmeraldas e 1.138 diamantes;
  • Broche com 2.634 diamantes da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III. A peça foi adquirida só em 2008 pelo Louvre por 6,72 milhões de euros (cerca de R$ 42,2 milhões);
    Coroa da imperatriz Eugênia, que foi recuperada horas depois do roubo danificada em uma rua de Paris, segundo a polícia;
  • Não roubado: o item mais caro da galeria Apollo, onde houve o roubo, um diamante de 140 quilates avaliado em US$ 60 milhões (cerca de R$ 377 milhões), não foi levado pelos ladrões.

8 imagensBroche com 2.634 diamantes da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III. A peça foi adquirida só em 2008 pelo Louvre por 6,72 milhões de euros (cerca de R$ 42,2 milhões)Colar e brincos da imperadora Maria Luisa, segunda esposa de Napoleão Bonaparte, com 32 esmeraldas e 1.138 diamantesCoroa da imperatriz Eugênia, que foi recuperada horas depois do roubo danificada em uma rua de Paris, segundo a políciaNão roubado: o item mais caro da galeria Apollo, onde houve o roubo, um diamante de 140 quilates avaliado em US$ 60 milhões (cerca de R$ 377 milhões), não foi levado pelos ladrões.Broche Relicário que foi roubado do Museu do Louvre, em ParisFechar modal.1 de 8

Coroa com safiras e quase 2.000 diamantes e colar com oito safiras do Sri Lanka e mais de 600 diamantes da rainha consorte Maria Amélia (a foto também exibe brincos e um broche, mas as peças não foram levadas)

Divulgação/Museu do Louvre2 de 8

Broche com 2.634 diamantes da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III. A peça foi adquirida só em 2008 pelo Louvre por 6,72 milhões de euros (cerca de R$ 42,2 milhões)

Divulgação/Museu do Louvre3 de 8

Colar e brincos da imperadora Maria Luisa, segunda esposa de Napoleão Bonaparte, com 32 esmeraldas e 1.138 diamantes

Divulgação/Museu do Louvre4 de 8

Coroa da imperatriz Eugênia, que foi recuperada horas depois do roubo danificada em uma rua de Paris, segundo a polícia

Divulgação/Museu do Louvre5 de 8

Não roubado: o item mais caro da galeria Apollo, onde houve o roubo, um diamante de 140 quilates avaliado em US$ 60 milhões (cerca de R$ 377 milhões), não foi levado pelos ladrões.

Divulgação/Museu do Louvre6 de 8

Broche Relicário que foi roubado do Museu do Louvre, em Paris

Museu do Louvre/Divulgação7 de 8

Detalhes do teto do Louvre

Getty Images8 de 8

Roubo no Museu do Louvre

Reprodução/ BFMTV

Em 1911, a França passou por um episódio parecido, com o roubo do quadro Mona Lisa, o mais famoso do mundo. No caso da pintura, a obra foi recuperada depois. Já no caso das joias roubadas no último domingo, a polícia francesa teme que elas desapareçam de vez, caso não sejam encontradas nas próximas horas.

Forças de segurança da França acreditam se tratar de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime, e não de amadores. Outra hipótese levantada é que o interesse esteja exclusivamente relacionado ao valor das pedras.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost