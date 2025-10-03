03/10/2025
Autoridades sanitárias fiscalizam bares e distribuidoras no DF

Equipes da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Segurança Pública, do DF Legal e da Polícia Militar (PM) realizaram uma operação por volta da meia-noite de quinta-feira (2/10) em bares e distribuidoras de bebidas em Vicente Pires, no Distrito Federal (DF).

O foco da fiscalização é identificar produtos com possíveis rótulos inadequados como, por exemplo, mostrando lote, data de vencimento e nome da empresa, além de bebidas de manipulação caseira sem a etiqueta de origem.

Segundo a PM, há um mapeamento de mais de 60 distribuidoras somente na região administrativa. A ação continuará na área até que todos os estabelecimentos sejam vistoriados, de acordo com a TV Globo.

Nessa madrugada, quatro foram inspecionados. Até as 2h30, quando concluída a averiguação, não foi constatada nenhuma irregularidade.

A operação será ampliada a outras regiões do DF.

