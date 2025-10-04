04/10/2025
Avaliado em R$ 126 mil, caminhão furtado é recuperado em operação da polícia no interior do Acre

A ação faz parte da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública

Durante ações integradas de combate ao crime na região de fronteira entre o Acre e a Bolívia, agentes do Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron) e da Polícia Militar de Capixaba localizaram um caminhão furtado em uma propriedade rural do município de Plácido de Castro. A operação ocorreu na madrugada deste fim de semana.

GEFRON recupera caminhão furtado de R$ 126 mil em Plácido de Castro | Foto: Reprodução

O veículo, avaliado em aproximadamente R$ 126 mil, foi recuperado e levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde será realizado o processo de devolução ao proprietário.

A ação faz parte da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A iniciativa tem como foco o enfrentamento aos crimes transfronteiriços, como contrabando, tráfico e furtos de veículos, além de reforçar a presença policial em áreas estratégicas da região.

De acordo com a Sejusp, as fiscalizações seguem em andamento durante todo o final de semana, com o objetivo de garantir maior segurança e intensificar o monitoramento na fronteira acreana.

