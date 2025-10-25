AVC: doença mata um brasileiro a cada seis minutos. Veja como se prevenir!

Segundo dados do Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil, 64.471 pessoas morreram em decorrência do Acidente Vascular Cerebral, de janeiro deste ano até o início de outubro. O AVC foi o responsável por tirar a vida de um brasileiro a cada seis minutos. A condição, popularmente chamada de “derrame”, deve ser diagnosticada rapidamente para salvar vidas e reduzir sequelas.
Segundo o Ministério da Saúde, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. É uma doença que acomete mais os homens e é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. Quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento do AVC, maiores serão as chances de recuperação completa. Desta forma, torna-se primordial ficar atento aos sinais e sintomas e procurar atendimento médico imediato.
Existem dois tipos de AVC:
- O AVC hemorrágico – Ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral, provocando hemorragia. Esta hemorragia pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge. É responsável por 15% de todos os casos de AVC, mas pode causar a morte com mais frequência do que o AVC isquêmico.
- AVC isquêmico – Ocorre quando há obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para células cerebrais, que acabam morrendo. Essa obstrução pode acontecer devido a um trombo (trombose) ou a um êmbolo (embolia). O AVC isquêmico é o mais comum e representa 85% de todos os casos.
Vale destacar que o diagnóstico é feito por meio de exames de imagem, que permitem identificar a área do cérebro afetada e o tipo do derrame cerebral. Tomografia computadorizada de crânio é o método de imagem mais utilizado para a avaliação inicial do AVC isquêmico agudo, demonstrando sinais precoces de isquemia.
Algumas medidas podem ajudar o paciente a se prevenir da doença:
- Não fumar;
- Não consumir álcool;
- Não fazer uso de drogas ilícitas;
- Manter alimentação saudável;
- Manter o peso ideal;
- Beber bastante água;
- Praticar atividades físicas regularmente;
- Manter a pressão sob controle;
- Manter a glicose sob controle.
De acordo informações disponibilizadas pelo Hospital Israelita Albert Einstein o tratamento é de acordo com o tipo de AVC. No caso do isquêmico, se houver tempo hábil (de até quatro horas e meia), geralmente o tratamento se dá a partir de medicamento trombolítico, administrado direto na veia. O objetivo é dissolver o coágulo sanguíneo que está entupindo a artéria cerebral e causando a isquemia. Mudanças de estilo de vida, controle dos fatores de risco e uso de anticoagulantes também devem ser indicados.
Mais complexo, o tratamento do hemorrágico exige que a pessoa seja internada em uma unidade com capacidade de monitorização neurológica especializada. O tratamento pode ser cirúrgico ou clínico, a depender do volume da lesão, da localização e da condição clínica do paciente.
Em ambos os casos, a reabilitação é indicada logo que o paciente deixa de apresentar riscos de piora neurológica ou clínica. Geralmente, esse processo de recuperação das sequelas é lento e exige uma equipe multiprofissional, composta por especialistas de fonoaudiologia, fisioterapia, enfermagem e terapia ocupacional.