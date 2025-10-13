Avião cai sobre caminhões e deixa 2 mortos nos EUA. Veja vídeo

Um avião de pequeno porte caiu sobre vários caminhões, modelo semirreboque, nas proximidades de Fort Worth, no Texas (EUA), nesse domingo (12/10). A colisão provocou um incêndio e duas pessoas morreram, segundo as autoridades norte-americanas

O acidente ocorreu por volta das 13h30, perto do aeródromo Hicks Airfield, em um complexo comercial cercado por pequenas empresas e residências suburbanas.

Bombeiros e equipes de emergência de várias agências, incluindo o Corpo de Bombeiros de Fort Worth, responderam ao chamado. No local, encontraram duas pessoas mortas, segundo o porta-voz do departamento, Craig Trojacek. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento do acidente. Assista:

Leia também

Conforme o Corpo de Bombeiros, o avião caiu em um estacionamento onde eram guardados caminhões de dezoito rodas e trailers — alguns dos quais estavam em chamas, além do próprio avião. Um prédio comercial também pegou fogo, disse Trojacek.

“Achamos que estávamos respondendo a dois incidentes separados”, afirmou. “Depois percebemos que tudo fazia parte do mesmo.”

O porta-voz acrescentou que o avião parecia estar indo para o norte, mas não havia informações sobre o ponto de decolagem ou a rota planejada. As causas do acidente ainda não foram determinadas.

A Junta Nacional de Segurança no Transporte (National Transportation Safety Board) confirmou que está investigando a queda do avião, um Beech King Air C90. A Administração Federal de Aviação (Federal Aviation Administration) também conduz uma apuração, informou Robbie Hoy, porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Tarrant.

Lois Kinman, representante do Hicks Airfield, afirmou que o avião não era baseado no local e disse não ter mais informações adicionais.

Testemunhas relataram nuvens densas de fumaça preta e cenas de caos, enquanto algumas pessoas corriam para tentar ajudar.