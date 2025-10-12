Avião da Seleção nigeriana faz pouso de emergência em Angola; entenda

O avião que transportava a seleção nigeriana precisou fazer um pouso de emergência e atrasou a chegada da delegação para a capital do país. Uma rachadura no para-brisa da aeronave obrigou o piloto a fazer uma manobra de segurança, levando os atletas para o aeroporto de Luanda, capital da Angola.

A delegação saía da cidade de Polokwane, na África do Sul, em direção Uyo, onde a Nigéria joga contra o Benim na terça-feira (14/10), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A aeronave parou na capital angolana para abastecimento, só que ao voltar aos ares, foi detectado o problema no para-brisa, obrigando o retorno para o aeroporto de Luanda.

Confira na íntegra a nota oficial da Federação Nigeriana de Futebol sobre o ocorrido:

“A Federação Nigeriana de Futebol informou que o para-brisa rachado da aeronave fretada da companhia ValueJet Airline, que transportava a delegação da seleção nigeriana — os Super Eagles — de Polokwane, na África do Sul, para Uyo, onde acontecerá na terça-feira a partida das eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA contra o Benim, causou o atraso na chegada dos jogadores e dirigentes à capital do Estado de Akwa Ibom.

A mesma aeronave havia levado parte da delegação a Polokwane na noite de quinta-feira, chegando à cidade sul-africana na manhã de sexta-feira. No entanto, após uma parada de reabastecimento de rotina em Luanda, Angola (onde o avião também havia parado para reabastecer na quinta-feira à noite e onde já fizera escala de ida e volta para Bloemfontein, na África do Sul, no mês passado, para o confronto da 8ª rodada entre os Super Eagles e os Bafana Bafana), a aeronave sofreu uma rachadura no para-brisa em pleno voo, logo após a decolagem. O piloto conseguiu, com habilidade, conduzir o avião de volta em segurança ao aeroporto de Luanda.

A ValueJet Airline e as autoridades competentes do Governo Federal da Nigéria — incluindo o Ministro da Aviação, o Ministro das Relações Exteriores e o Chefe de Gabinete do Presidente — estão trabalhando intensamente para obter as permissões de sobrevoo e pouso necessárias para que outra aeronave parta de Lagos, recolha a delegação em Luanda e a leve até Uyo.”

Após o ocorrido, a Federação compartilhou em suas redes sociais um vídeo após o pouso. Veja:

A seleção da Nigéria está atualmente na 3ª colocação do Grupo C das Eliminatórias. Na sexta-feira (10/10), a equipe derrotou o Lesoto por 2 x 1, fora de casa. Agora recebe o Benim, que lidera a chave, na terça. Para continuar com o sonho de irem para Copa de 2026, a seleção nigeriana precisa da vitória. Apenas três pontos separam as duas equipes.