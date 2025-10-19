19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Avião de carga derrapa e cai no mar durante pouso em Hong Kong

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
aviao-de-carga-derrapa-e-cai-no-mar-durante-pouso-em-hong-kong

Um avião de carga saiu da pista do Aeroporto Internacional de Hong Kong e caiu no mar durante o pouso na madrugada desta segunda-feira (20/10), no horário local. Segundo a polícia local, duas pessoas morreram após a aeronave atingir um veículo de serviço terrestre que circulava na área.

O acidente ocorreu por volta das 3h50, vindo de Dubai — 16h50 deste domingo (19/10) em Brasília. De acordo com as autoridades, há suspeita de que o avião tenha colidido com o veículo durante a tentativa de aterrissagem, antes de ultrapassar o limite da pista e mergulhado no mar.

Leia também

As vítimas, dois homens que estavam no veículo, chegaram a ser resgatadas do mar, mas não resistiram aos ferimentos. Um deles, de 30 anos, morreu no local, e o outro, de 41 anos, teve o óbito confirmado no hospital da região.

O avião cargueiro ficou parcialmente submerso, e equipes de emergência foram acionadas para conter vazamentos e remover destroços. Todos os quatro tripulantes do voo escaparam ilesos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost