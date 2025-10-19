Avião de carga derrapa e cai no mar durante pouso em Hong Kong

Um avião de carga saiu da pista do Aeroporto Internacional de Hong Kong e caiu no mar durante o pouso na madrugada desta segunda-feira (20/10), no horário local. Segundo a polícia local, duas pessoas morreram após a aeronave atingir um veículo de serviço terrestre que circulava na área.

O acidente ocorreu por volta das 3h50, vindo de Dubai — 16h50 deste domingo (19/10) em Brasília. De acordo com as autoridades, há suspeita de que o avião tenha colidido com o veículo durante a tentativa de aterrissagem, antes de ultrapassar o limite da pista e mergulhado no mar.

Leia também

As vítimas, dois homens que estavam no veículo, chegaram a ser resgatadas do mar, mas não resistiram aos ferimentos. Um deles, de 30 anos, morreu no local, e o outro, de 41 anos, teve o óbito confirmado no hospital da região.

O avião cargueiro ficou parcialmente submerso, e equipes de emergência foram acionadas para conter vazamentos e remover destroços. Todos os quatro tripulantes do voo escaparam ilesos.