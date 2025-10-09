09/10/2025
Avó outra vez! Nasce Zahara, segunda neta de Joelma

A família de Joelma está em festa! Sua segunda neta, Zahara, acaba de chegar ao mundo. A menina é filha de Lorena Lopes e Yago Matos, o segundo filho da cantora. Nas redes sociais, o mais novo papai compartilhou algumas publicações de amigos e familiares que registraram os primeiros momentos com a recém-nascida.

Em fotos compartilhadas nos stories, Lorena e Yago aparecem radiantes, com a pequena nos braços e cercados por amigos e familiares. Até o momento, o casal não revelou detalhes sobre o nascimento, mas os registros deixam evidente a alegria pela chegada da primeira filha, que tem um nome repleto de significado: “a mais linda flor”.

Veja as fotos

Foto/Instagram
Nasce Zahara, segunda neta de JoelmaFoto/Instagram
Foto/Instagram
Nasce Zahara, segunda neta de JoelmaFoto/Instagram
Reprodução/ Instagram
Reprodução/ Instagram
Reprodução/ Instagram
Reprodução/ Instagram
Reprodução/ Instagram
Reprodução/ Instagram
Reprodução portal LeoDias
Joelma celebra momento de plenitudeReprodução portal LeoDias

Embora Zahara seja a primogênita de Yago, fruto de um antigo relacionamento de Joelma, a cantora já é avó de outra criança: Yasmin Mendes, filha caçula com seu ex-companheiro da Banda Calypso, Ximbinha, também deu à luz em agosto deste ano, um menino chamado Oliver. Assim, a artista celebra a chegada de dois netinhos quase ao mesmo tempo.

Joelma ainda não se pronunciou publicamente sobre o nascimento da segunda neta. No entanto, em uma recente entrevista ao titular deste portal, Leo Dias, a cantora contou que está vivendo uma fase de plenitude. Segundo ela, o foco tem sido totalmente voltado à família e ao trabalho, tanto que revelou estar há anos sem beijar na boca.

“Eu descobri que eu não tenho essa necessidade de ter outra pessoa para me completar. Eu acho que eu tenho que ser completa para ter alguém completo, entendeu? Pra dividir isso. Eu não quero uma pessoa que vai me completar. Não, eu sou completa. E, com certeza, quem tem Deus tem tudo: tem paz, tem alegria”, declarou a mais nova vovó.

