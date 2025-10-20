AWS normaliza operação após falha em nuvem que derrubou sites e aplicativos

20/10/2025
A Amazon Web Services (AWS) resolveu os problemas que causaram um “apagão” em sites e aplicativos que usam a plataforma nesta segunda-feira, 20. Segundo a agência de notícias Reuters, o problema, que derrubou sites no mundo inteiro, como Snapchat e Reddit, foi resolvido nesta manhã.

A falha durou cerca de três horas com interrupção de sistemas/Foto: Reprodução

A falha durou cerca de três horas com interrupção de sistemas, que oscilavam desde às 7h desta segunda, no horário de Brasília. Segundo a AWS, foram vistos “sinais significativos de recuperação” para alguns serviços afetados.

“A maioria das solicitações deve estar sendo atendida agora. Continuamos a trabalhar com um acúmulo de solicitações em fila”, disse a empresa na última atualização sobre a interrupção publicada em sua página de status.

A AWS é uma empresa que oferece, sob demanda, serviços de armazenamento de dados e outras soluções digitais para empresas, governos e indivíduos. O problema em seu sistema de servidores afeta sites e plataformas que dependem da infraestrutura de nuvem para funcionar.

De acordo com a Reuters, essa foi a maior interrupção da internet desde o mau funcionamento da CrowdStrike no ano passado, que prejudicou os sistemas de tecnologia em hospitais, bancos e aeroportos, e destaca a vulnerabilidade das tecnologias interconectadas do mundo.

Solicitada a comentar sobre a interrupção, a AWS direcionou a Reuters para sua página de status. O Terra entrou em contato com a Amazon, mas não obteve resposta.

Embora ainda não haja indicação de um possível ataque cibernético por trás da interrupção dos serviços, a escala alimentou as especulações.

Sites e apps afetados

O Ookla, proprietário do site de rastreamento de interrupções Downdetector, disse que mais de 4 milhões de usuários relataram problemas devido ao incidente.

Alguns aplicativos e sites, incluindo o Snapchat, Roblox, o site de streaming Max e o Venmo, do PayPal, estavam mostrando sinais de recuperação, de acordo com o Downdetector.

O Snapchat tinha mais de 4.000 relatos no Downdetector, contra um pico anterior de mais de 22.000, enquanto os relatos sobre o Roblox caíram para menos de 500, de mais de 12.600.

Outros serviços, no entanto, permaneciam afetados, com milhares de relatos sobre o aplicativo de mídia social Reddit e a plataforma financeira Chime no Downdetector.

A startup de IA Perplexity, a bolsa de criptomoedas Coinbase e o aplicativo de negociação Robinhood sofreram interrupções na plataforma e as atribuíram à AWS.

Os próprios serviços da Amazon, incluindo seu site de compras, o Prime Video e a Alexa, também foram afetados, embora o Downdetector tenha mostrado uma diminuição da gravidade.

O Fortnite, de propriedade da Epic Games, juntamente com o Clash Royale e o Clash of Clans, estava entre as plataformas de jogos afetadas.

Com informações da Reuters

