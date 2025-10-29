29/10/2025
Azure, serviço de nuvem da Microsoft, apresenta instabilidade

O Azure, serviço de nuvem oferecido pela Microsoft, apresentou problemas de instabilidade nesta quarta-feira (29/10), com relatos de falhas por usuários também no Microsoft 365, que inclui aplicativos como Word, Power Point, OneNote e Excel.

A informação foi confirmada pela página da empresa no X, na qual o suporte do Azure informa que está investigando o que pode ter levado aos problemas.

“Estamos investigando um problema que afeta os serviços do Azure Front Door. Os clientes podem enfrentar falhas intermitentes nas solicitações ou lentidão. Atualizações serão fornecidas em breve”, escreveu.

