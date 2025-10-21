B3 lança índice para quem investe em ouro. Saiba como vai funcionar

A Bolsa de Valores do Brasil (B3) anunciou nesta terça-feira (21/10) o lançamento do Índice Futuro de Ouro (IFGOLD B3), um novo indicador destinado a acompanhar o desempenho dos contratos futuros do metal e medir o retorno dos investimentos na commodity.

De acordo com a B3, o índice foi criado para atender a uma crescente demanda de investidores pelo metal precioso.

Como vai funcionar

O Índice Futuro de Ouro B3 acompanhará o desempenho de uma carteira teórica composta pelo primeiro vencimento do Contrato Futuro de Ouro. O cálculo do retorno total deste contrato ocorrerá diariamente, considerando a valorização dos preços.

Entre os critérios para a composição do indicador, estão a escolha dos contratos com maior liquidez e a renovação automática dos contratos antes do vencimento, para que o índice reflita com precisão o mercado de futuros de ouro. A metodologia completa e o valor do índice podem ser consultados diretamente no site da B3.

O Índice Futuro de Ouro B3 é o 12º indicador lançado pela Bolsa de Valores do Brasil em 2025. O Contrato Futuro de Ouro foi disponibilizado em julho pela B3 e, em setembro, registrou um recorde de volume diário negociado, com 6.586 mil contratos no dia 8.

O que diz a B3

Para Hênio Scheidt, gerente de Produtos na B3, o lançamento do novo índice “reforça o compromisso da B3 em oferecer soluções inovadoras que atendam às demandas do mercado”.

“Este índice fornecerá uma ferramenta eficaz para quem busca estratégias baseadas na exposição ao ouro, com segurança e transparência”, afirma Scheidt.

Segundo a B3, além de oferecer uma nova referência para o preço do ouro, o indicador possibilita que produtos que o acompanhem, como os ETFs, possam ser desenvolvidos. “Isso facilita que investidores de varejo tenham mais uma opção de acesso à variação do metal, de forma rápida e fácil”, completa Scheidt.

Um ETF (Exchange-Traded Fund) é um fundo de investimento negociado em bolsa que replica um índice de mercado, como o Ibovespa ou o S&P 500. Ao comprar uma cota de ETF, o investidor adquire uma cesta diversificada de ativos que compõem esse índice, o que proporciona diversificação e acesso a um portfólio de ativos com um único investimento.

A disparada no ouro no mercado internacional

O ouro começou esta semana consolidando a trajetória de alta dos últimos dias, se firmando na cotação de US$ 4,3 mil (cerca de R$ 23,1 mil).

Nessa segunda-feira (20/10), o metal terminou a sessão com valorização de 3,46% na divisão de metais da Bolsa de Valores de Nova York. A cotação de fechamento ficou em US$ 4.359,40 por onça-troy.