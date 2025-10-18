BA: corredor é atropelado por carro em alta velocidade durante treino

O cientista político João Vitor Vilas Boas relatou nas redes sociais que um amigo foi atropelado na manhã deste sábado (18/10), enquanto os dois se preparavam para correr no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador (BA). A vítima foi identificada como Edmilson Ferreira da Silva e está internada no Hospital Geral do Estado (HGE).
Em vídeo publicado nos stories, João Vitor contou que o motorista dirigia em alta velocidade quando atingiu o amigo. “Ainda em estado de choque com tudo que aconteceu, absorvendo as informações. Marquei para correr com um amigo hoje aqui no CAB 5h30, como de costume.”
