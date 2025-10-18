18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025

BA: corredor é atropelado por carro em alta velocidade durante treino

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ba:-corredor-e-atropelado-por-carro-em-alta-velocidade-durante-treino

O cientista político João Vitor Vilas Boas relatou nas redes sociais que um amigo foi atropelado na manhã deste sábado (18/10), enquanto os dois se preparavam para correr no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador (BA). A vítima foi identificada como Edmilson Ferreira da Silva e está internada no Hospital Geral do Estado (HGE).

Leia também

Em vídeo publicado nos stories, João Vitor contou que o motorista dirigia em alta velocidade quando atingiu o amigo. “Ainda em estado de choque com tudo que aconteceu, absorvendo as informações. Marquei para correr com um amigo hoje aqui no CAB 5h30, como de costume.”

Leia a reportagem completa no Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles. 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost