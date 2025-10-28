BA: empresário é executado na porta de casa com mais de 40 tiros

Um empresário de 45 anos foi morto com mais de 40 tiros em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (BA). O crime aconteceu na manhã dessa segunda-feira (27/10).
Segundo a Polícia Civil, Antonio Fernando de Jesus Santos estava na garagem de casa quando foi surpreendido por homens armados. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o veículo onde a vítima estava ficou com mais de 40 marcas de disparos.
