17/10/2025
Universo POP
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

BA: homem é morto por amigo após triângulo amoroso causar confusão

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ba:-homem-e-morto-por-amigo-apos-triangulo-amoroso-causar-confusao

Um vidraceiro de 33 anos foi morto pelo amigo após uma discussão por conta de uma mulher com quem os dois se relacionavam. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (14/10), no povoado de Patiobinha, em São Felipe, a 100 km de Feira de Santana (BA).

Leia também

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, um homem de 26 anos que foi preso na manhã dessa quinta-feira (16/10), esperou a vítima próximo da sua residência e, ao avistá-la, atacou-a com um golpe de faca no tórax.

Leia a reportagem completa no Correio 24 horas, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost