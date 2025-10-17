BA: homem é morto por amigo após triângulo amoroso causar confusão

Um vidraceiro de 33 anos foi morto pelo amigo após uma discussão por conta de uma mulher com quem os dois se relacionavam. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (14/10), no povoado de Patiobinha, em São Felipe, a 100 km de Feira de Santana (BA).

Leia também

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, um homem de 26 anos que foi preso na manhã dessa quinta-feira (16/10), esperou a vítima próximo da sua residência e, ao avistá-la, atacou-a com um golpe de faca no tórax.

Leia a reportagem completa no Correio 24 horas, parceiro do Metrópoles.