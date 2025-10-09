BA: jovem é atendido em UPA com suspeita de intoxicação por metanol

Um jovem, de 24 anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jacobina, no Centro-Norte Baiano, com suspeita de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal da Saúde do município.

Segundo a pasta, o jovem chegou na unidade de saúde na última segunda-feira (6/10), apresentando sintomas compatíveis com intoxicação exógena e recebeu atendimento da equipe médica plantonista, sendo adotados todos os protocolos clínicos indicados para o caso.

