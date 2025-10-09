BA: viatura capota durante perseguição e PM fica preso às ferragens

Um policial militar do Batalhão Apolo ficou preso às ferragens após a viatura da equipe capotar durante uma perseguição, no início da tarde dessa quarta-feira (8/10), em Salvador (BA). O acidente foi registrado dentro do túnel na Ligação Lobato-Pirajá, onde o veículo teve a parte da frente e o teto danificados após capotar. Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) participaram do socorro.

Logo após o acidente, os policiais foram vistos saindo mancando do veículo, exceto o agente que ficou preso às ferragens e precisou do apoio do Corpo de Bombeiros Militares para cortar a parte interna do carro. O trabalho demorou mais porque precisava ser feito com cuidado para preservar a integridade física do PM e foi feito com um alicate hidráulico.

