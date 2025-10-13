Babá morta por ex-marido da patroa havia sido contratada há uma semana

A babá, assassinada na manhã desta segunda-feira (13/10) pelo ex-marido da patroa, havia sido contratada há uma semana para cuidar dos filhos do casal. O crime ocorreu na Rua Nossa Senhora do Carmo, bairro Santa Lúcia, em Maceió (AL). O suspeito continua foragido.

Segundo a Polícia Civil, o homem invadiu a residência e atacou Inaianne da Costa Silva, 27 anos, a facadas na frente das três crianças, filhas do casal, que estavam na casa. A patroa não estava presente no momento do ataque.

