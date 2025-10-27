27/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Babosa: conheça os benefícios da aloe vera para os cabelos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
babosa:-conheca-os-beneficios-da-aloe-vera-para-os-cabelos

Não é de hoje que a babosa é referência na terapia capilar. Afinal, essa planta medicinal — conhecida também como aloe vera — se tornou sinônimo de saúde dos fios e faz parte da composição de diversos produtos para os cabelos e para a pele.

Leia também

O produto é natural e rico em água, vitaminas, minerais, aminoácidos e açúcares, itens essenciais para o tratamento do couro cabeludo e para o fortalecimento dos fios. Ademir Carvalho Leite Júnior, tricologista, afirma que “os princípios ativos da planta promovem saúde capilar e cada substância tem sua contribuição, direta, durante a terapia”. Ou seja, são inúmeros benefícios para os fios.

O especialista fez uma lista com os nutrientes presentes na planta. São eles os principais responsáveis por manter as madeixas mais saudáveis. Confira quais são!

Vitaminas

Responsáveis pela antioxidação e antienvelhecimento do couro cabeludo. Na aloe vera estão presentes as vitaminas: E, B1, B2, B3, B6, B9 e C, além da provitamina A e do betacaroteno.

Minerais

Importantes para potencializar os efeitos das vitaminas, os minerais favorecem o crescimento capilar. Por isso, é possível encontrar na composição da babosa o cálcio, o cobre, o cromo, o ferro, o manganês, o magnésio, o potássio e o sódio.

Leia a matéria completa no Alto Astral, parceiro do Metrópoles.

 

5 imagensE devem ser utilizados na época fria e seca do anoVale só se atentar a forma de uso e na qualidade dos óleos vegetaisO óleo de uva pode ser utilizado em qualquer tipo de peleVale também passar nos cabelos e nas unhasFechar modal.1 de 5

Os óleos são ótimos para a saúde da pele, dos cabelos e das unhas

Pexels2 de 5

E devem ser utilizados na época fria e seca do ano

Reprodução/ Pexels3 de 5

Vale só se atentar a forma de uso e na qualidade dos óleos vegetais

Getty Images/Reprodução4 de 5

O óleo de uva pode ser utilizado em qualquer tipo de pele

Anastasiia Krivenok/Getty Images5 de 5

Vale também passar nos cabelos e nas unhas

Piotr Marcinski/EyeEm/Getty Images

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost