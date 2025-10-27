Babosa: conheça os benefícios da aloe vera para os cabelos

Não é de hoje que a babosa é referência na terapia capilar. Afinal, essa planta medicinal — conhecida também como aloe vera — se tornou sinônimo de saúde dos fios e faz parte da composição de diversos produtos para os cabelos e para a pele.

O produto é natural e rico em água, vitaminas, minerais, aminoácidos e açúcares, itens essenciais para o tratamento do couro cabeludo e para o fortalecimento dos fios. Ademir Carvalho Leite Júnior, tricologista, afirma que “os princípios ativos da planta promovem saúde capilar e cada substância tem sua contribuição, direta, durante a terapia”. Ou seja, são inúmeros benefícios para os fios.

O especialista fez uma lista com os nutrientes presentes na planta. São eles os principais responsáveis por manter as madeixas mais saudáveis. Confira quais são!

Vitaminas

Responsáveis pela antioxidação e antienvelhecimento do couro cabeludo. Na aloe vera estão presentes as vitaminas: E, B1, B2, B3, B6, B9 e C, além da provitamina A e do betacaroteno.

Minerais

Importantes para potencializar os efeitos das vitaminas, os minerais favorecem o crescimento capilar. Por isso, é possível encontrar na composição da babosa o cálcio, o cobre, o cromo, o ferro, o manganês, o magnésio, o potássio e o sódio.

