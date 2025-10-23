Bactéria multirresistente se espalha em UTI do Hospital da Criança

Uma bactéria multirresistente se espalhou por diversas áreas do Hospital da Criança de Brasília José de Alencar (HCB). A unidade de terapia intensiva (UTI) é uma das áreas afetadas, e crianças e adultos internados foram infectados.
Conhecida como Acinetobacter baumannii (Acineto), o patógeno é resistente a diversos antibióticos e causa pneumonia, infecção no trato urinário e até sepse.
Segundo famílias de pacientes e profissionais de saúde do hospital, não houve registro de mortes.
A direção do Hospital da Criança confirmou os casos, mas acrescentou que a situação está sob controle, sem novas ocorrências identificadas (leia mais abaixo).
Segundo profissionais de saúde, crianças em tratamento contra o câncer, recém-operadas ou com imunidade comprometida foram levadas da UTI e para enfermarias comuns, sem a estrutura adequada para os cuidados.
Além disso, pacientes infectados teriam sido acomodados no mesmo espaço de crianças sem diagnóstico com a bactéria, algumas delas em cuidados paliativos ou em tratamento de quimioterapia.
Testagem
Segundo a direção Hospital da Criança, a bactéria foi identificada durante processos periódicos de testagem realizados pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da própria instituição.
“Considerando a necessidade de controle regular, foram identificados casos da bactéria Acinetobacter baumannii em pacientes internados em uma de suas UTIs”, informou em nota enviada ao Metrópoles.
De acordo com o hospital, os pacientes infectados não apresentaram consequências clínicas. “Foram adotadas ações de contenção, como o bloqueio da UTI, isolamento dos pacientes com teste positivo e triagem dos demais pacientes”, acrescentou.
Vigilância Sanitária
O hospital acrescentou ter adotado todas as medidas estabelecidas pela Vigilância Sanitária e comunicou a situação aos órgãos competentes e à Secretaria de Saúde do DF tão logo identificou a bactéria na área da UTI.
O HCB é referência no atendimento de casos de doenças graves, crônicas e complexas, recebendo, rotineiramente, pacientes provenientes de outros hospitais.