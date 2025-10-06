06/10/2025
Bad Bunny vira personagem de Chaves em programa dos EUA; veja

Bad Bunny foi o convidado do tradicional programa de humor Saturday Night Live no fim de semana e se transformou em um famoso personagem latino. O cantor, que foi anunciado como a atração musical do próximo SuperBowl, se vestiu de Quico e junto com humoristas fez uma paródia de Chaves ao vivo.

Com caracterizações bem parecidas, Bad Bunny interpretou Quico enquanto outros humoristas viveram os outros personagens na encenação: Marcello Hernández era Chaves, Chloe Fineman era Dona Florinda, Sarah Sherman fez Chiquinha e Andrew Dismuke foi o Seu Madruga.

5 imagensFechar modal.

Bad Bunny foi anunciado como a atração do Super Bowl LX

John Nacion/Variety via Getty Images2 de 5

Bad Bunny foi anunciado como a atração do Super Bowl LX

John Nacion/Variety via Getty Images3 de 5

Nos palcos, cores e estampas marcam a personalidade de Bad Bunny

Theo Wargo/Getty Images4 de 5

Quem é Bad Bunny, apontado como novo affair de Bruna Marquezine?

Instagram/Reprodução5 de 5

O lenço é outro acessório comumente adotado por ele

Jeff Hahne/Getty Images

O vídeo da cena viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos brasileiros, já que Chaves fez e segue fazendo muito sucesso no país. Outros internautas latinos também ressaltaram a importância cultural de Chaves e como o programa “une e representa” a América Latina.

Bad Bunny como Quico en SNL pic.twitter.com/PNnMBW5CYd

— Indie 505 (@Indie5051) October 5, 2025

“Simplesmente o Bad Bunny interpretando o Quico (do Chaves)… como é bom ser latino!”, escreveu um internauta no X, antigo Twitter, ao compartilhar o vídeo da esquete de humor. “Adorei o Quico dele, ele fez isso perfeitamente. Adorei o final”, compartilhou outra pessoa.

Veja a cena do programa (em inglês)

el chavo del ocho (english version) pic.twitter.com/6WfBi0Ia1F

— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 5, 2025

