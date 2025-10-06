bad-bunny-vira-personagem-de-chaves-em-programa-dos-eua;-veja

Bad Bunny foi o convidado do tradicional programa de humor Saturday Night Live no fim de semana e se transformou em um famoso personagem latino. O cantor, que foi anunciado como a atração musical do próximo SuperBowl, se vestiu de Quico e junto com humoristas fez uma paródia de Chaves ao vivo.

Com caracterizações bem parecidas, Bad Bunny interpretou Quico enquanto outros humoristas viveram os outros personagens na encenação: Marcello Hernández era Chaves, Chloe Fineman era Dona Florinda, Sarah Sherman fez Chiquinha e Andrew Dismuke foi o Seu Madruga.

O vídeo da cena viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos brasileiros, já que Chaves fez e segue fazendo muito sucesso no país. Outros internautas latinos também ressaltaram a importância cultural de Chaves e como o programa “une e representa” a América Latina.

Bad Bunny como Quico en SNL pic.twitter.com/PNnMBW5CYd — Indie 505 (@Indie5051) October 5, 2025

“Simplesmente o Bad Bunny interpretando o Quico (do Chaves)… como é bom ser latino!”, escreveu um internauta no X, antigo Twitter, ao compartilhar o vídeo da esquete de humor. “Adorei o Quico dele, ele fez isso perfeitamente. Adorei o final”, compartilhou outra pessoa.

Veja a cena do programa (em inglês)