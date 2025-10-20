Bahia anuncia novo CT com 12 campos, miniestádio e hotel para jogadores

O Bahia revelou, nesta segunda-feira (20/10), o projeto de seu novo centro de treinamento, o CFA Bahia (City Football Academy), em evento que contou com a presença do CEO do City Football Group. A obra, estimada em R$ 300 milhões pelo conglomerado internacional, tem entrega prevista para 2027.

O complexo será erguido ao longo da Via Metropolitana, BA-535, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. A localização estratégica fica a 15 minutos do Aeroporto Internacional de Salvador e a 40 minutos da Arena Fonte Nova. O projeto inclui 12 campos de futebol, um miniestádio com capacidade para mil pessoas, hotel para atletas, além de um alojamento destinado às categorias de base e um centro administrativo.

O total de área do CFA Bahia será de 560 mil metros quadrados, com 20 mil metros quadrados de área construída.

Desde 2023, o Bahia funciona como Sociedade Anônima do Futebol (SAF), após o City Football Group adquirir 90% das ações do clube.

O desenvolvimento do CFA Bahia ocorrerá em quatro etapas. Até o final de 2025, o projeto seguirá em fase de planejamento e licenciamento. Em janeiro de 2026, começam os estudos preliminares e as obras iniciais, seguidos pela terraplanagem completa em julho. A construção e entrega do complexo estão previstas para 2027.