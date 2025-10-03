Bahia registra 1ª suspeita de intoxicação por metanol após morte de homem de 56 anos

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) confirmou, nesta sexta-feira (3/10), a primeira morte suspeita de intoxicação por metanol no estado. A vítima é Marcos Evandro Santana da Costa, de 56 anos, que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Queimadinha, em Feira de Santana, e morreu durante a madrugada, segundo informações da TV Bahia.

Em nota, a Sesab informou que o caso será acompanhado pelas equipes de vigilância estadual e municipal, em articulação com a Secretaria da Segurança Pública. Amostras biológicas serão coletadas e encaminhadas para análise laboratorial, com resultado previsto em até sete dias, para confirmar ou descartar a suspeita de intoxicação.

Durante coletiva de imprensa, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que o Brasil já registrou 59 notificações relacionadas ao consumo de metanol até a tarde de quinta-feira (2/9). Desse total, 11 tiveram a presença da substância confirmada em exames laboratoriais.

Em São Paulo, o número de ocorrências chegou a 41, com seis mortes suspeitas e 11 confirmações. Pernambuco e o Distrito Federal também investigam casos.

A intoxicação por metanol está associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas — como gin, vodca e whisky — e pode provocar complicações graves, incluindo internações, perda de visão e até mortes, como já registrado em São Paulo nas últimas semanas.