Bahia vence Flamengo e Palmeiras confirma liderança do Brasileirão

Em jogo realizado na Arena Fonte Nova, neste domingo (5/10), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia venceu o Flamengo por 1 x 0. Além do gol marcado por Willian José, que deu o triunfo para o Tricolor, a partida também ficou marcada pelas duas expulsões do time carioca: de Danilo, no primeiro tempo, e Wallace Yan, no segundo.

Com o resultado, o Bahia subiu para a quinta colocação com 43 pontos. Já o Flamengo viu o Palmeiras assumir de vez a liderança do Brasileirão. O Rubro-Negro tem a mesma pontuação do Alviverde, mas os paulistas tem mais vitórias.

O jogo

Logo no início da partida, aos 13 minutos, Danilo recebeu cartão vermelho direto por falta com o pé em Tiago. Mesmo com um jogador a menos, o Flamengo teve oportunidades para abrir o placar, mas quem marcou foi o Bahia. Aos 45 minutos, Willian José aproveitou sobra de bola dentro da área e bateu de esquerda para fazer o gol.

No segundo tempo, o Tricolor era melhor, mas não conseguia matar o jogo. Aos 33, Wallace Yan, que havia entrado há 11 minutos, acertou o rosto de Gilberto, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Flamengo com dois jogadores a menos.

Ainda sem conseguir definir o jogo, o Bahia deu chances para o Rubro-Negro marcar. Porém, o tempo passou, e o triunfo ficou com os donos da casa.

Próximos compromissos

Os times agora descansam na parada da Data Fifa e ganham um tempo sem jogos. O próximo compromisso do Bahia será no dia 16/10, uma quinta-feira, às 21h30, contra o Vitória, no Barradão. Um dia antes, às 19h30, o Flamengo entra em campo contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.