Bahia x Internacional jogam partida atrasada pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira (22/10), Bahia e Internacional se enfrentam em Salvador, na Arena Fonte Nova, em partida atrasada válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h. Após o duelo, ambas as equipes ficarão com o número de jogos igualado: 29.

O confronto entre Bahia e Internacional coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na Série A do Brasileirão. Enquanto o Tricolor de Aço está na parte de cima da tabela, o Colorado está próximo da zona de rebaixamento.

Torcida do Bahia no jogo entre o Tricolor de Aço contra o Internacional na Libertadores

Bahia x Internacional pela Copa Libertadores

Bahia x Internacional pela Copa Libertadores

Atualmente, o Bahia esta na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos. Caso vença o adversário, chegará aos 49 pontos e ultrapassará o Botafogo, que possui a mesma pontuação atual do time baiano. Na última partida disputada, o Tricolor de Aço goleou o Grêmio por 4 x 0.

Já o Internacional está na 14ª posição, com 35 pontos. O Colorado está somente a quatro pontos do Vitória, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. O clube do Rio Grande do Sul precisa vencer para ganhar posições preciosas na tabela. No último jogo, o Inter venceu o Sport por 2 x 0.

Clubes se enfrentaram pela Libertadores em 2025

Na atual temporada, Bahia e Internacional já se enfrentaram duas vezes, ambas pela primeira fase da Copa Libertadores da América. Em Salvador, a partida terminou empatada em 1 x 1. Em Porto Alegre, o Inter se deu melhor e venceu por 2 x 1.