Baiano ligado ao CV morre em confronto na megaoperação no Rio

Um dos homens mortos durante a megaoperação das forças de segurança do Rio, nesta terça-feira (28/10), nos complexos do Alemão e da Penha, foi identificado como Júlio Souza Silva (foto em destaque), de 26 anos, natural de Salvador (BA).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Júlio tinha vínculos com o Comando Vermelho na região do Nordeste de Amaralina, em Salvador, e já havia sido preso por tráfico de drogas. Ele estava em regime semiaberto e é apontado como um dos criminosos que voltaram a atuar após deixar o sistema prisional.

Confronto e fuga de traficantes

A Operação Contenção reuniu 2.500 agentes de várias forças policiais com o objetivo de capturar lideranças do CV que se refugiam nas 26 comunidades que compõem os complexos do Alemão e da Penha.

Os criminosos reagiram com tiros, barricadas em chamas e bombas lançadas por drones. Alguns comparsas do CV chegaram a fugir em fila indiana por áreas de mata, repetindo cenas semelhantes às registradas na ocupação do Alemão, em 2010.

Expansão do crime organizado

A Operação Contenção é tratada pelo governo estadual como iniciativa permanente para frear o avanço territorial do Comando Vermelho dentro e fora do Rio, já que traficantes de outros estados estariam se abrigando nessas comunidades para atuar com apoio da facção.

As ações seguem ao longo da semana, com novos mandados de prisão e busca ainda em andamento.