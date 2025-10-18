Baile de Halloween em SP reúne famosos fantasiados de Elke Maravilha, “A Substância” e mais

Diversas celebridades e influenciadores digitais capricharam nas fantasias para o tradicional Halloween Sephora. O baile, que está na sexta edição, acontece neste sábado (18/10), em São Paulo. Este ano, o tema da festa é “A Máquina do Tempo” – e a criatividade rolou solta com as superproduções dos convidados.

Bianca Andrade não economizou na fantasia. A influenciadora digital e empresária encarnou Elke Maravilha, personalidade da mídia irreverente e famosa por suas “montações“, que faleceu em 2016. Ao compartilhar fotos da produção, Boca Rosa escreveu: “Uma mulher à frente do seu tempo que se tornou uma das maiores referências da cultura brasileira. Elke Maravilha foi pioneira em mostrar que maquiagem é uma forma de expressão, de arte, de autenticidade e coragem“. Diego Cruz, namorado dela, a acompanhou vestido de Chacrinha.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Bianca Andrade se fantasiou de Elke Maravilha para baile de Halloween em SP Crédito: @fbvasconcellos Bianca Andrade se fantasiou de Elke Maravilha para baile de Halloween em SP Crédito: @fbvasconcellos Flávia Viana se inspirou em “A Substância” para baile de Halloween em SP Crédito: Reprodução Instagram @flavia_viana Flávia Viana se inspirou em “A Substância” para baile de Halloween em SP Crédito: Reprodução Instagram @flavia_viana Tati Machado se fantasiou de Fênix para baile de Halloween em SP Crédito: @yagomesquitta Tati Machado se fantasiou de Fênix para baile de Halloween em SP Crédito: @yagomesquitta Mileide Mihaile se inspirou no filme “A Morte lhe Cai Bem” (1992) para baile de Halloween em SP Crédito: @brunoliveira Mileide Mihaile se inspirou no filme “A Morte lhe Cai Bem” (1992) para baile de Halloween em SP Crédito: @brunoliveira Amaury Lorenzo se fantasiou de vampiro para baile de Halloween em SP Crédito: @amilkar.br Amaury Lorenzo se fantasiou de vampiro para baile de Halloween em SP Crédito: @amilkar.br GKay reproduziu um look do desfile de 1999 de Alexander McQueen para baile de Halloween em SP Crédito: Reprodução Instagram @gessica GKay reproduziu um look do desfile de 1999 de Alexander McQueen para baile de Halloween em SP Crédito: Reprodução Instagram @gessica Camila Pudim se fantasiou de personagem de “Avatar: Fogo e Cinzas”, que estreará nos cinemas, para baile de Halloween em SP Crédito: Reprodução Instagram @camilapudim Camila Pudim se fantasiou de personagem de “Avatar: Fogo e Cinzas”, que estreará nos cinemas, para baile de Halloween em SP Crédito: Reprodução Instagram @camilapudim Voltar

Próximo

Flávia Viana surpreendeu ao surgir irreconhecível na versão mais aterrorizante do filme “A Substância”. O longa, lançado em 2024, ganhou Oscar de Melhor Cabelo & Maquiagem. No Instagram, ao publicar imagens caracterizada, a atriz e apresentadora também fez uma reflexão. “Que pressão para que as mulheres pareçam jovens e perfeitas indefinidamente! Um perigo! Já parou para refletir em como a sociedade descarta mulheres à medida que elas envelhecem, especialmente em comparação com à forma como os homens são tratados?”, escreveu.

Tati Machado foi para o baile como Fênix. “Renascer como ato de poder. Meu look pro Halloween Sephora foi inspirado na Força Fênix — símbolo de transformação, resiliência e luz infinita. A força está nos detalhes: o fogo, a beleza e o poder de ser mulher, mesmo depois das chamas”, explicou a apresentadora sobre o conceito de sua escolha.

GKay, famosa por usar roupas extravagantes, reproduziu um vestido do desfile de 1999 do estilista Alexander McQueen. Para gravar um vídeo conceitual com a peça, a influenciadora pegou um robô emprestado do amigo Lucas Rangel.

Outros destaques da festa de Halloween foram a influenciadora Mileide Mihaile, com fantasia inspirada no filme “A Morte lhe Cai Bem”, de 1992, e o ator Amaury Lorenzo, de vampiro.