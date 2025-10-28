28/10/2025
Baixa no tráfico: PMDF apreende drogas avaliadas em R$ 500 mil

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) e com apoio do serviço de inteligência, realizou operação que resultou na apreensão de expressiva quantidade de drogas na região do Gama.

A ação ocorreu por volta das 22h dessa segunda-feira (27/10). Durante as diligências, os militares identificaram um local suspeito de ser utilizado para a armazenagem e distribuição de drogas. Após acompanhamento estratégico, foi possível constatar a presença de grande volume de material ilícito no interior do imóvel.

No local foram apreendidos aproximadamente 30 tabletes de maconha, 16 tabletes de haxixe dry, cerca de duas peças e meia de cocaína, além de seis balanças de precisão, diversos frascos de lança-perfume, dois rolos de papel para embalar as drogas e uma faca.

De acordo com estimativas preliminares, as drogas estavam avaliadas em R$ 500 mil.

O material apreendido foi encaminhado à delegacia competente pela investigação.

