“Baixe a bola”: falso delegado é preso por aplicar golpes financeiros

Um homem de 35 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG), na última quarta-feira (8/10), no bairro Tropical, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte sob suspeita de se disfarçar como policial civil para aplicar golpes financeiros.

De acordo com as investigações conduzidas pela Divisão Especializada de Combate à Corrupção, Investigação a Fraudes e Crimes contra a Ordem Tributária (Deccof), o homem se passava por policial para convencer empresários a participar de supostas parcerias comerciais voltadas à venda de celulares. O prejuízo estimado às vítimas é de R$ 600 mil.

Durante os trabalhos policiais, na residência da mãe do suspeito, foram apreendidos uma arma de fogo falsa, dois celulares, um notebook e um automóvel de luxo, que possuía impedimento por apropriação indébita.

Modus Operandi

Segundo o apurado, o falso policial enviava fotos de um suposto grande estoque de aparelhos para conferir credibilidade às negociações, solicitando transferências bancárias antecipadas.

As vítimas realizavam os pagamentos, mas jamais recebiam os produtos.

Quando cobrado, o suspeito ameaçava os empresários, afirmando ser policial civil e encaminhando imagens de viaturas.

Em uma das ocasiões, chegou a se passar por delegado, adotando tom intimidador e determinando que a vítima “baixasse a bola” ao falar com um policial.

Ficha extensa

O investigado possui mais de 30 registros policiais em Minas Gerais, a maioria por estelionato. O mandado de prisão preventiva foi cumprido, e o homem foi encaminhado ao sistema prisional.

As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas e rastrear o destino dos valores obtidos com os golpes.

