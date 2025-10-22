Ballet clássico de São Petersburgo traz a São Paulo a versão de “O Quebra-Nozes”

O ballet clássico de São Petersburgo chegará ao Brasil com sua consagrada produção de “O Quebra-Nozes”, que estreará em São Paulo nos dias 17 e 18 de novembro, no Teatro Liberdade. Reconhecida mundialmente por preservar a tradição do repertório clássico, a companhia abre na capital paulista sua turnê nacional.

O espetáculo contará com a participação de dois grandes nomes da dança internacional: Alexander Volchkov, premier do ballet Bolshoi de Moscou, e Maria Tomilova, solista do ballet Grigorovich. Sob direção artística de Kirill Safin, estrela do ballet Mariinsky, eles se unem a um elenco de 24 bailarinos russos e ucranianos em uma montagem grandiosa, fiel ao estilo e à estética do balé clássico russo.

Para São Paulo, a temporada representa uma celebração à arte e ao intercâmbio cultural. A capital será a primeira cidade brasileira a receber o espetáculo, reafirmando o papel do Teatro Liberdade como um dos principais palcos para grandes produções internacionais – não apenas de teatro e musicais, mas também de obras-primas da dança mundial.

No palco, o público poderá apreciar cenários e figurinos luxuosos, inspirados nas festas de fim de ano, um corpo de baile em perfeita harmonia e momentos de virtuosismo técnico, como o célebre Grand Pas de Deux do segundo ato. Tudo isso embalado pela trilha imortal de Tchaikovsky, executada na íntegra – um convite à emoção e ao encantamento.

Clássico que atravessa gerações

Mais do que um espetáculo, “O Quebra-Nozes” é um símbolo das celebrações natalinas em todo o mundo. Estreou em 1892, no histórico Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, na Rússia, com música de Tchaikovsky e coreografia inspirada na adaptação de Alexandre Dumas para o conto de E.T.A. Hoffmann, “O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos”.

A narrativa acompanha Clara, uma menina que ganha de presente um quebra-nozes mágico. À meia-noite, o brinquedo ganha vida e a conduz por batalhas épicas contra o Rei dos Ratos até o deslumbrante Reino dos Doces. Entre sonhos, medos e descobertas, o público é transportado para um universo de fantasia, ternura e espírito natalino.

“Apresentar ‘O Quebra-Nozes’ ao público brasileiro com o nosso selo artístico é uma alegria imensa. É um balé que fala à criança que existe em todos nós, com música sublime e dança cristalina”, afirmou o diretor Kirill Safin, do ballet Clássico de São Petersburgo.

Com sua mistura de inocência, beleza e esperança, “O Quebra-Nozes” segue encantando plateias há mais de um século. Ao som da trilha de Tchaikovsky – ora grandiosa, ora delicada – , o espetáculo convida o público a reviver emoções universais: a alegria da festa, o suspense da batalha e a doçura da amizade.

Serviço

Quebra Nozes – Ballet Clássico de São Petersburgo

Datas: 17 e 18/11/25

Horário: 20h

Duração: 1h30 + 15 min de intervalo

Gênero: ballet clássico

Classificação: livre

Endereço: Teatro Liberdade – rua São Joaquim, 129, Liberdade/SP

Abertura da casa: 1h antes do início do evento