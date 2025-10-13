13/10/2025
Balotelli critica falta de “vontade” na seleção italiana. Confira

Mario Balotelli, atualmente sem clube, voltou a chamar atenção fora dos gramados. Durante participação no evento Trento 2025 Sports, o atacante criticou o comportamento dos jogadores da seleção italiana e disse sentir falta de “vontade de defender a camisa do país”.

O ex-atacante afirmou que sua fala não tinha o objetivo de atacar ninguém, mas de apontar o que considera uma mudança de postura na equipe. Segundo ele, os atletas de hoje não mostram o mesmo orgulho que existia quando ele representava a Itália.

“Muitas vezes vejo jogadores sem vontade de defenderem a camisa da nação. Na minha época, sentia orgulho por representar o país e isso é o que falta”, afirmou.

Durante o evento, Balotelli também foi questionado se se considera o último centroavante clássico da Itália. O atacante preferiu não se colocar nesse papel e respondeu de forma curta: “É o que me dizem”.

Aos 35 anos, Balotelli está sem clube desde que deixou o Genoa no fim da última temporada. Segundo o jogador, ele avalia propostas e pode retornar ao futebol italiano na próxima janela de transferências.

Enquanto isso, a seleção comandada por Gennaro Gattuso tenta recuperar o bom desempenho nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e reencontrar a identidade que marcou os tempos de glória da Azzurra.

