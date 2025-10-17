17/10/2025
Banana para o Brasil! Alexandre Nero mostra bastidores de icônica cena de “Vale Tudo”

Banana para o Brasil! Alexandre Nero mostrou um pouco dos bastidores da gravação do penúltimo capítulo de “Vale Tudo”, ao lado de Carolina Dieckmann. Em um vídeo publicado nesta sexta-feira (17/10), o Marco Aurélio revelou como se vestiu e como se preparou para a icônica cena em que ele manda uma banana para o Brasil quando tena fugir do país.

“E não é que teve?”, escreveu o ator, em referência ao gesto da banana. “Esse é o ‘Ser ou Não Ser’ da teledramaturgia brasileira”, completou, comparando a cena à célebre fala de Hamlet, de William Shakespeare.

Veja as fotos

Reprodução / @alexandrenero
Banana para o Brasil! Alexandre Nero mostra bastidores de icônica cena de “Vale Tudo”Reprodução / @alexandrenero
Reprodução / @alexandrenero
Banana para o Brasil! Alexandre Nero mostra bastidores de icônica cena de “Vale Tudo”Reprodução / @alexandrenero
AgNews
Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmmann) são presos no fim de “Vale Tudo”AgNews
Divulgação/Globo
Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmmann) em “Vale Tudo”Divulgação/Globo
Reprodução/@alexandrenero
Reprodução/@alexandrenero

O momento recria uma das passagens mais marcantes da novela original, quando Marco Aurélio, vivido por Reginaldo Faria, dá uma banana para o Brasil antes de fugir do país. Na nova versão, porém, o personagem de Nero pode ter um destino diferente — seu jato precisará fazer um pouso de emergência.

O capítulo final da novela acontece nesta sexta-feira (17/10), após o “Jornal Nacional”.

