Banco da Amazônia celebra o Círio 2025: fé, cultura e empreendedorismo

Ao romper desta madrugada, Belém se transformou em uma trilha de devoção e memória: ruas, fachadas e corações se alinham para receber a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Neste ano, o Banco da Amazônia chegou a essa cena centenária não apenas como espectador, mas como articulador: a programação para o Círio, com o tema “Círio é a fé de quem cria o futuro da Amazônia” mistura o rito da fé com afeto às práticas culturais e medidas concretas de incentivo ao empreendedorismo local.

A proposta é simples na ideia e complexa na prática: mostrar que fé, tradição e economia criativa podem andar de mãos dadas.

Nas próximas horas, a instituição promete fazer do edifício na Avenida Presidente Vargas um ponto onde a tecnologia ilumina a fé e onde a fé, por sua vez, inspira ações que ajudam a puxar famílias para fora da informalidade e a fortalecer cadeias produtivas da região.

O ponto alto, da programação intensa será amanhã, 11 de outubro (Trasladação), e domingo, 12 (Círio) — datas em que o banco levará para a rua intervenções artísticas, música, uma instalação de LED na fachada da sede e uma série de ações solidárias que dialogam diretamente com o espírito comunitário da festa.

Por que o banco entrou na procissão?

Em entrevista oficial, o presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, sintetiza o sentido da presença institucional: “O Círio de Nazaré é a alma do povo paraense. É um momento de reencontro, agradecimento e profunda emoção”.

“Em 2025, nossas ações foram pensadas para manifestar apoio à cultura, à história e aos empreendedores de todos os portes. O Banco da Amazônia tem o compromisso de fortalecer a Amazônia e a sua gente”, complementou.

A fala resume um movimento: não se trata apenas de branding, mas de alinhamento entre responsabilidade cultural e estratégia de desenvolvimento regional.

Ruth Helena Lima, gerente de Marketing e Comunicação do Banco, amplia. O palco na Praça da República, defronte ao histórico Bar do Parque, foi pensado como “ponte” entre memória e futuro.

Ali, não haverá apenas convívio estético, haverá performances, tributos e espaços com material informativo sobre linhas de crédito, incubação de negócios e cursos voltados ao empreendedor local.

Tecnologia que dialoga com tradição

Uma das apostas simbólicas e técnicas do Banco é a instalação de alta definição em LED que transformará a fachada do prédio, tornando-a um dispositivo de narrativas visuais durante a Trasladação.

A escolha não é casual. Quando a tradição se abre para ferramentas contemporâneas bem executadas, a festa ganha escala e novas camadas de sentido e sem perder a força comunitária.

A intervenção luminosa pretende exibir imagens da romaria e disponibilizar trechos de apresentações que ocorrem no palco.

É um experimento estético que busca integrar tecnologia e rito: uma cortina digital que, por alguns minutos, converte concreto em memória projetada.

Programação musical, arte e solidariedade

A programação especial começou na última quarta-feira (8/10), com o tradicional Jantar do Círio, promovido no One Hall, reunindo parceiros, colaboradores e autoridades.

A noite foi embalada pelas apresentações da cantora Liah Soares e do Grupo AMA, marcando a abertura das celebrações com arte e emoção.

Na manhã de quinta-feira (9/10), o banco recebeu um dos momentos mais simbólicos da festa: a visitação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré à sede da instituição, na Avenida Presidente Vargas.

A missa, iniciada às 8h, foi seguida da chegada da Imagem, por volta das 9h, em um encontro que misturou fé e gratidão. O hall do edifício se transformou em capela e palco de emoção, colaboradores, clientes e moradores se uniram em orações e flores.

Além do efeito visual, o Banco promoverá atrações ao vivo. O coral Vozes da Amazônia, o Grupo AMA e os Anjos de Resgate farão a trilha sonora dos momentos mais carregados de emoção durante a Trasladação (11/10) com uma ação especial: chuva de pétalas naturais defronte à sede, um gesto que combina sacralidade e beleza efêmera.

No domingo (12/10), a presença volta com força: a procissão do Círio, com as multitudes, terá apoio musical e logístico nas proximidades da sede.

A ideia é oferecer um equipamento público-cultural temporário, confortável e seguro para espectadores e devotos; e, ao mesmo tempo, abrir espaço para exposições sobre o empreendedorismo amazônico.

A Gincana Social do Círio 2025, promovida pelo Banco entre colaboradores e agências, reforça o laço entre fé e ajuda prática: recursos arrecadados serão destinados a instituições locais, entre elas a Casa de Plácido e a Cruz Vermelha, o que traduz a máxima do Círio em ação concreta de amparo.

Círio como economia: fé que cria mercados

O Banco encara o Círio também como palco de economia criativa.

A Amazônia produz saberes e bens culturais com potencial comercial, desde a gastronomia e artesanato até o turismo religioso.

A proposta é valorizar o empreendedor local com iniciativas que vão desde a exposição de produtos até a oferta de informações sobre linhas de crédito, capacitação e acesso a mercados.

O palco na Praça da República, ao lado do Bar do Parque (tombado pelo IPHAN e centro de convivência intelectual da cidade desde o início do século XX), simboliza a convicção do banco: tradição e inovação não são polos opostos. Ao contrário, quando articuladas, geram circuitos de renda e identidade.

Segurança, acolhimento e logística

Em dias de procissão, logística e segurança são fundamentais. Por isso, a ação do Banco inclui pontos de apoio para atendimento ao público, sinalização e a disponibilização de equipes para orientar romeiros.

Na prática, são medidas que reduzem atritos, aumentam a sensação de acolhimento e permitem que o evento mantenha seu caráter de encontro popular.

Além das atrações, o público encontrará nos arredores da sede informações sobre linhas de apoio e empreendedorismo, expositores locais e tendas com orientações sobre acesso a produtos financeiros e programas de capacitação.

Convite

Se você estiver em Belém, a sugestão é simples: participe!

Assista à Trasladação no sábado a partir da área próxima à sede do Banco para vivenciar a instalação e as apresentações.

No domingo, acompanhe parte do cortejo e visite o espaço cultural na Praça da República. Além de viver a experiência religiosa, você encontrará oportunidades de conhecer iniciativas que apostam no empreendedorismo local e na capacitação como vetores de mudança.

Círio é a fé de quem cria o futuro da Amazônia

Data: entre 8 e 12 de outubro

Local: Sede do Banco da Amazônia — Avenida Presidente Vargas — e Praça da República, Belém (PA).

Programação:

Trasladação:

Apresentações: Coral Vozes da Amazônia, Grupo AMA e Anjos de Resgate

Instalação de LED na sede

Chuva de pétalas naturais

Apresentações musicais

Palco cultural na Praça da República

Gincana Social

Ações de apoio a instituições sociais

Círio de Nazaré:

Grande procissão: shows, intervenções culturais e exibição sobre projetos de empreendedorismo na Praça da República.

Banco da Amazônia

