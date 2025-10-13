Band decide novas alterações na apresentação dos programas

Além da chegada de Chris Flores, que desde esta segunda-feira (13/10) passou a compor a equipe do “Melhor da Tarde”, sob o comando de Leo Dias, a direção da Band acaba de definir outros remanejamentos importantes na apresentação dos seus programas.

JP Vergueiro vai deixar o “MDT” e se juntar a Felipeh Campos no matinal “Bora Brasil”, um reforço importante para a parte de jornalismo.

Felipeh, por sua vez, além do programa das manhãs, dividirá com Pâmela Lucciola o “Melhor da Noite”.