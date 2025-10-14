Band rebate comentário de William Bonner sobre transmissão da Fórmula 1: ” Aqui mostra tudo!”

O comentário em tom de deboche feito por William Bonner sobre a Band, durante o evento “Upfront” da Globo, na noite de segunda-feira (13/10), provocou forte reação da emissora e de seus principais apresentadores. O jornalista citou o retorno da Fórmula 1 à Globo em 2026 e ironizou o período em que a competição foi transmitida pela concorrente.

“No ano que vem a Fórmula 1 está na Globo. E vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo… Fórmula 1 é um esporte interessante”, disse o âncora do Jornal Nacional, arrancando risos da plateia presente no evento que apresentou a nova grade da emissora carioca.

Poucas horas depois, a Band publicou uma resposta direta nas redes sociais. Sem citar o nome de Bonner, a emissora fez questão de destacar o carinho do público e o compromisso com a cobertura da categoria.

“Aqui a Band mostra tudo! E quem pode falar melhor do que a gente é a nossa legião de fãs. Obrigada pela lembrança, Glô”, escreveu o perfil oficial.

A declaração também repercutiu entre os profissionais da casa. O narrador Téo José usou as redes para criticar o apresentador global.

“É, esta emissora mudou mesmo. Tem gente que além da ética, perdeu o respeito. Fim triste”, publicou.

No programa “Os Donos da Bola” desta terça-feira (14/10), Craque Neto também se manifestou, em tom de indignação, e dirigiu duras palavras a Bonner. “Você é tão babaca, tão idiota, até porque você fica dentro de um Jornal Nacional, que você lê TP (teleprompter), né? Eu não leio TP, irmão. E eu sou analfabeto”, disparou.

O apresentador seguiu o desabafo relembrando o esforço da equipe da Band durante o período em que a emissora exibiu a Fórmula 1:

“Eu não sei nem se podia falar isso. Por que você é escroto desse jeito? Por que foi tão indelicado com a Fórmula 1 na Band? Você sabe o quanto de dificuldades a gente teve pra ter a Fórmula 1 aqui? Sabe quantas pessoas trabalharam com afinco aqui? Sabe quantas pessoas vão sair da Band porque nós perdemos a Fórmula 1?”, questionou.

Neto encerrou o discurso exaltando o canal e reforçando o orgulho de fazer parte da emissora: “Vocês não têm ideia do que é a Band. Vocês não sabem o que é a Band. Porque se vocês soubessem, vocês pegavam o que falaram e enfiavam… sabe aonde?!”, concluiu o apresentador.