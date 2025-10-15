Banda acreana Rave Bagaceira lança álbum com 15 faixas gravadas em casa noturna de Rio Branco

A banda acreana Rave Bagaceira lançou, no último dia 13 de outubro, o primeiro videoclipe do seu novo álbum, que reúne 15 faixas gravadas ao vivo na casa noturna O Milionário, em Rio Branco. O projeto foi registrado em 12 de julho e apresenta o estilo característico da banda, misturando ritmos regionais com o piseiro e o forró moderno.

O trabalho conta com uma música autoral, composta pelo acreano Kaik Araújo, e traz os vocais de Tardely Gomes e Lauanna Gonçalves. As músicas estão sendo lançadas gradualmente no YouTube, conforme o cronograma divulgado pelo grupo.

As datas de alguns dos lançamento seguem a seguinte ordem:

13 de outubro: Patrão do Piseiro

15 de outubro: Amor Impossível

17 de outubro: Quero Mais

19 de outubro: É Golpe

Os clipes estão disponíveis no canal oficial da banda no YouTube. Confira o primeiro lançamento: