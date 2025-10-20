“Bandeira da Fé”: 60 anos de samba, poesia e resistência

“Fiquei adulto, já estou maduro, fui muito amado e muito amei / Se Deus quiser, eu vou ficar bem velho.” O verso, declamado por Martinho da Vila em “Bandeira da Fé”, resume o sentimento de um artista que, há 60 anos, traduz a vida em ritmo e poesia.
O disco, lançado em 2018 para celebrar seis décadas de carreira, é também um autorretrato — o olhar sereno de quem viu o samba crescer e o ajudou a eternizar-se.
Martinho nunca se acomodou em fórmulas. Em “Bandeira da Fé”, evitou arranjos grandiosos e preferiu a simplicidade: voz, violão, bandolim e percussões leves.
O resultado é um disco de alma, quase falado, em que o sambista se permite ser cronista, filósofo e poeta.
Em “Minha Nova Namorada”, revela com humor que o novo amor é a Barra da Tijuca, como um Martinho introspectivo, mas cheio de afeto.
Em faixas como “Ser Mulher” — declamada por Glória Maria —, ele revisita antigos debates com novas lentes, reconhecendo as transformações do tempo.
O álbum mostra um artista atento às questões de gênero, raça e espiritualidade, sem perder o sorriso e o suingue que o consagraram.
Um show de fé e história
No dia 31 de outubro, no Festival Estilo Brasil, Martinho da Vila levará ao público essa síntese de vida e arte.
Será uma noite para celebrar o samba como patrimônio vivo e para reverenciar um artista que soube envelhecer com sabedoria e leveza.
