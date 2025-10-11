Bandido condenado a 186 anos é preso pela PF após uma década foragido

Um criminoso condenado a mais de 180 anos de prisão, que estava foragido há uma década, foi localizado e preso pela Polícia Federal (PF) em Amapá do Maranhão (MA) na última quinta-feira (9/10).

Segundo a PF, o homem foi condenado a 186 anos por diversos crimes, entre eles organização criminosa, contrabando e lavagem de dinheiro. Ele ainda possuía mandados de prisão expedidos por diferentes varas criminais de diversos estados.

Para escapar da polícia, o homem vinha utilizando identidades falsas. No entanto, após um trabalho integrado de inteligência e vigilância, equipes da PF conseguiram localizá-lo e efetuar a captura sem registro de incidentes.

O foragido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena imposta.