12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Bandidos furam bloqueio e atropelam motociclista durante perseguição

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
bandidos-furam-bloqueio-e-atropelam-motociclista-durante-perseguicao

Uma perseguição, que durou cerca de 55 km, entre Goiás e Distrito Federal, terminou com dois homens presos e um motociclista gravemente ferido, na tarde desse sábado (11/10).

Segundo a Polícia Militar (PMDF), a perseguição teve início em São Gabriel de Goiás (GO) e terminou em Planaltina (DF). Equipes da Polícia Militar de Goiás (PMGO) acompanhavam um veículo, cujos ocupantes haviam efetuado disparos de arma de fogo.

O carro seguiu em direção ao Distrito Federal, e a PMDF montou um bloqueio na rodovia, para interceptá-lo. O condutor, no entanto, não obedeceu à ordem de parada e tentou atropelar os policiais.

Leia também

De acordo com a PMDF, durante a fuga, o motorista atingiu um motociclista que trafegava pela via, lançando-o ao solo e causando ferimentos graves. Em seguida, um dos ocupantes do carro efetuou disparos contra a guarnição, que reagiu. Nenhum policial foi ferido.

A perseguição prosseguiu por alguns quilômetros, até que o veículo entrou em um posto de combustível, na BR-020, na altura de Planaltina (DF). Lá, os dois ocupantes foram detidos.

Com eles, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, carregada com nove munições intactas. O motociclista atropelado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e levado ao Hospital Regional de Planaltina.

Os dois detidos foram conduzidos à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde foram autuados por tentativa de homicídio, porte ilegal e disparo de arma de fogo.

Veja o carro utilizado pelos criminosos:

Carro vermelho parado - Metrópoles

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost