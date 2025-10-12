Bandidos furam bloqueio e atropelam motociclista durante perseguição

Uma perseguição, que durou cerca de 55 km, entre Goiás e Distrito Federal, terminou com dois homens presos e um motociclista gravemente ferido, na tarde desse sábado (11/10).

Segundo a Polícia Militar (PMDF), a perseguição teve início em São Gabriel de Goiás (GO) e terminou em Planaltina (DF). Equipes da Polícia Militar de Goiás (PMGO) acompanhavam um veículo, cujos ocupantes haviam efetuado disparos de arma de fogo.

O carro seguiu em direção ao Distrito Federal, e a PMDF montou um bloqueio na rodovia, para interceptá-lo. O condutor, no entanto, não obedeceu à ordem de parada e tentou atropelar os policiais.

De acordo com a PMDF, durante a fuga, o motorista atingiu um motociclista que trafegava pela via, lançando-o ao solo e causando ferimentos graves. Em seguida, um dos ocupantes do carro efetuou disparos contra a guarnição, que reagiu. Nenhum policial foi ferido.

A perseguição prosseguiu por alguns quilômetros, até que o veículo entrou em um posto de combustível, na BR-020, na altura de Planaltina (DF). Lá, os dois ocupantes foram detidos.

Com eles, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, carregada com nove munições intactas. O motociclista atropelado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e levado ao Hospital Regional de Planaltina.

Os dois detidos foram conduzidos à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde foram autuados por tentativa de homicídio, porte ilegal e disparo de arma de fogo.

Veja o carro utilizado pelos criminosos: