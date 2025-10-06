06/10/2025
Banhista morre após se afogar em praia de Florianópolis

Escrito por Metrópoles
Um homem morreu após se afogar na região da Barra da Lagoa, em Florianópolis (SC), na tarde desse domingo (5/10). O banhista foi retirado da água por guarda-vidas e levado até um hospital da capital, mas não resistiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), outros banhistas que presenciaram o afogamento acionaram a corporação por volta das 15h, afirmando que o homem ainda estava sob a água. Diante da gravidade, foram acionados o helicóptero Arcanjo-01 e uma ambulância para apoio ao resgate.

Leia a reportagem completa no NSC Total, parceiro do Metrópoles.

