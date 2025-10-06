Banhista morre após se afogar em praia de Florianópolis

Um homem morreu após se afogar na região da Barra da Lagoa, em Florianópolis (SC), na tarde desse domingo (5/10). O banhista foi retirado da água por guarda-vidas e levado até um hospital da capital, mas não resistiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), outros banhistas que presenciaram o afogamento acionaram a corporação por volta das 15h, afirmando que o homem ainda estava sob a água. Diante da gravidade, foram acionados o helicóptero Arcanjo-01 e uma ambulância para apoio ao resgate.

