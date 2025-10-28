28/10/2025
Banhistas são atacados por piranhas em balneário e precisam de atendimento

O domingo de lazer terminou em pânico para frequentadores do Balneário do Miriti, na região metropolitana de Manaus, após uma série de ataques de piranhas

Um dia de diversão se transformou em susto neste domingo (26) no Balneário do Miriti, em Manacapuru, região metropolitana de Manaus (AM). Diversos banhistas foram atacados por piranhas enquanto aproveitavam o banho, e alguns precisaram de atendimento médico imediato.

As ocorrências foram relatadas nas redes sociais, onde circulam vídeos e fotos das vítimas feridas. Em uma das gravações, é possível ver uma pessoa com a mão sangrando, enquanto recebe um curativo improvisado no local.

O Portal Norte tentou contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) para mais informações sobre os atendimentos, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Piranhas atacam banhistas em Manacapuru – Foto: Repropdução/Redes sociais

A fama das piranhas

As piranhas são conhecidas mundialmente por sua fama de peixes agressivos e predadores vorazes. Com dentes extremamente afiados e mandíbulas poderosas, algumas espécies podem arrancar pedaços de carne em segundos. Ainda assim, ataques a humanos são raros e, na maioria das vezes, acontecem quando o peixe se sente ameaçado ou está com escassez de alimento.

Onde vivem

Esses peixes habitam principalmente rios, lagos e igarapés da América do Sul, com grande concentração na Bacia Amazônica, no Pantanal e nos rios da Guiana e do Paraguai. Preferem águas calmas e com vegetação densa, que facilitam a caça e o abrigo.

Durante o período de seca, quando os níveis dos rios baixam, as piranhas tendem a se concentrar em áreas menores. Essa aglomeração aumenta a disputa por alimento e pode tornar ataques a animais maiores — inclusive humanos — mais prováveis.

O que atrai as piranhas

As piranhas são atraídas por sangue, ferimentos e restos de animais na água, que indicam a presença de presas fáceis. Movimentos bruscos e barulhos excessivos também podem chamar a atenção dos cardumes.

Outro fator de risco é a alimentação artificial dos peixes em locais turísticos, prática comum em alguns balneários e que pode alterar o comportamento natural da espécie.

Apesar da fama de perigosas, as piranhas exercem um papel ecológico importante, controlando populações de outros peixes e ajudando a manter o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos.

Fonte: Portal Norte
✍️ Redigido por ContilNet

