Banho de sal grosso renova energias no início do mês; aprenda a fazer

Além de uma tradição popular, o banho de sal grosso é visto por muitas pessoas como uma prática de renovação energética, que pode ser utilizada no começo de cada mês. Ele simboliza a limpeza de energias negativas e a abertura de caminhos para novos ciclos.

Leia também

Isso porque, em diversas culturas, o sal sempre foi visto como símbolo de purificação e proteção. No Brasil, essa tradição ganhou força principalmente em rituais e em práticas espirituais que associaram o banho de sal grosso como uma verdadeira “faxina energética”.

O sal grosso ajuda a eliminar energias ruins

Simples de preparar, a técnica tem conquistado espaço tanto entre os adeptos da espiritualidade quanto entre aqueles que buscam momentos de autocuidado e bem-estar.

A neuroarquiteta e consultora de feng shui Cris Paola explica que a energia cristalina do sal grosso tem a capacidade de neutralizar vibrações densas e negativas.

“No feng shui e em várias tradições, acredita-se que o sal grosso absorve cargas emocionais acumuladas no espaço, de conflitos, preocupações ou até visitas que deixam marcas energéticas”, diz.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

O bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória

Getty Images 2 de 8

Ele abrange aspectos físicos, mentais e sociais

Getty Images 3 de 8

Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável

Getty Images 4 de 8

Praticar atividade física é essencial

Getty Images 5 de 8

Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e feliz

Getty Images 6 de 8

O bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sono

Getty Images 7 de 8

Pessoas com bem-estar emocional tendem a desenvolver relações interpessoais mais satisfatórias

Getty Images 8 de 8

Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, fornece ao corpo os elementos necessários para um funcionamento adequado

Getty Images

Veja como preparar um banho energético com sal grosso

Dissolva 3 colheres de sal grosso em 2 litros de água morna.

Despeje do pescoço para baixo após o banho comum, como forma de descarregar tensões e renovar a energia pessoal.

“O sal grosso é um cristal mineral com forte poder de absorção energética. Sua estrutura funciona como uma esponja, sugando vibrações negativas do ambiente e transformando-as. Essa qualidade fez com que diferentes culturas o utilizassem em rituais de proteção e limpeza ao longo da história”, encerra Cris Paola.