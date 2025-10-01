01/10/2025
Banho de sal grosso renova energias no início do mês; aprenda a fazer

Além de uma tradição popular, o banho de sal grosso é visto por muitas pessoas como uma prática de renovação energética, que pode ser utilizada no começo de cada mês. Ele simboliza a limpeza de energias negativas e a abertura de caminhos para novos ciclos.

Isso porque, em diversas culturas, o sal sempre foi visto como símbolo de purificação e proteção. No Brasil, essa tradição ganhou força principalmente em rituais e em práticas espirituais que associaram o banho de sal grosso como uma verdadeira “faxina energética”.

O sal grosso ajuda a eliminar energias ruins

Simples de preparar, a técnica tem conquistado espaço tanto entre os adeptos da espiritualidade quanto entre aqueles que buscam momentos de autocuidado e bem-estar.

A neuroarquiteta e consultora de feng shui Cris Paola explica que a energia cristalina do sal grosso tem a capacidade de neutralizar vibrações densas e negativas.

“No feng shui e em várias tradições, acredita-se que o sal grosso absorve cargas emocionais acumuladas no espaço, de conflitos, preocupações ou até visitas que deixam marcas energéticas”, diz.

Veja como preparar um banho energético com sal grosso

  • Dissolva 3 colheres de sal grosso em 2 litros de água morna.
  • Despeje do pescoço para baixo após o banho comum, como forma de descarregar tensões e renovar a energia pessoal.

“O sal grosso é um cristal mineral com forte poder de absorção energética. Sua estrutura funciona como uma esponja, sugando vibrações negativas do ambiente e transformando-as. Essa qualidade fez com que diferentes culturas o utilizassem em rituais de proteção e limpeza ao longo da história”, encerra  Cris Paola.

