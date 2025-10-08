08/10/2025
Bap descarta saída do Flamengo da Libra: “Zero chance”

Em reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, realizado na noite dessa terça-feira (7/10), Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do clube, negou a possibilidade do Rubro-Negro deixar a Libra.

Segundo Bap, não existe a hipótese da equipe deixar o bloco que negocia os direitos televisivos dos clubes. O dirigente destacou que cumprirá o atual contrato, assinado em 2024 por Rodolfo Landim.

“Zero chance do Flamengo sair da Libra. O Flamengo vai ter que conviver até 31 de dezembro de 2029 com a Libra, e eles vão ter que conviver até 31 de dezembro de 2029 com o Flamengo. Ponto”, enfatizou Bap.

Flamengo e Libra em rota de colisão

O Flamengo entrou com uma liminar, junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, solicitando o bloqueio da distribuição de R$ 77 milhões em direitos de TV, referentes a uma parte do valor ganho com transmissões de pay-per-view, aos demais clubes da Libra. O pedido do clube carioca foi atendido.

Bap alega que o clube ficou no prejuízo com o contrato assinado em 2024, durante gestão de Rodolfo Landim. Por isso, atual presidente do Flamengo busca rever a distribuição de cotas de TV dentro do bloco.

Leia também

O contrato firmado entre os clubes da Libra tem vigência até 2029 e prevê divisão igualitária de 40% dos diretos de transmissão. Outros 30% variam de acordo com a audiência, enquanto os 30% restantes são determinados pela posição de cada clube ao fim do Brasileirão.

A diretoria do Flamengo afirma que tentou uma forma amigável para resolver a situação, que considera injusta, antes de entrar com a ação na Justiça. O clube ainda garantiu aceitar um “grau de concessão” em relação ao tópico.

