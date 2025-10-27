Bar é interditado após mulher passar mal e morrer após consumir bebida

A Prefeitura de São Vicente, no litoral de São Paulo, fechou o bar onde uma mulher de 32 anos consumiu bebida alcoólica antes de passar mal em casa e morrer, no último sábado (25/10). O estabelecimento não possuía alvará de funcionamento, segundo a gestão municipal.

Wevelyn Pestana de Brito esteve no Bar 75, localizado no bairro Catiapoã. De acordo com relatos de amigos e familiares, ela passou mal ao chegar em casa, sentindo dor abdominal, vômito e irritação intensa, que se agravou rapidamente.

O Samu foi acionado até a casa da paciente e realizou os primeiros socorros. “No entanto, a vítima chegou à unidade de saúde sem sinais vitais, e o óbito foi confirmado pela equipe médica do PS Central”, disse a gestão municipal.

Na tarde desse domingo (26/10), uma força-tarefa formada pelas secretarias da Saúde, da Defesa e Organização Social e do Comércio, Indústria e Negócios Portuários, com apoio das polícias Civil e Militar e da Guarda Municipal, esteve no Bar 75.

“Após a fiscalização do estabelecimento, foi constatado que o mesmo não possuía o alvará de funcionamento. Por esta razão, o local foi imediatamente fechado. Com o apoio da Polícia Civil foram recolhidas garrafas lacradas e outras abertas de bebidas que serão encaminhadas para análises laboratoriais”, disse a prefeitura.

A gestão municipal afirmou que, apesar do relato de ingestão de bebida alcoólica, ainda não há confirmação da causa da morte, que está sendo analisada pelo Serviço de Verificação de Óbito. “Somente após a conclusão dos exames será possível determinar o que causou o falecimento da vítima.”

“A Prefeitura de São Vicente informa, também, que desde que os primeiros casos no país foram registrados, criou uma força-tarefa específica para fiscalizar adegas e bares e que continua realizando as fiscalizações periódicas”, completou.

O Bar 75 publicou uma nota nas redes sociais na qual afirma que mantém “rigorosos padrões de controle e qualidade” em todos os produtos e serviços oferecidos. “Nossas bebidas são provenientes de fornecedores regularizados e constantemente fiscalizados pela Vigilância Sanitária, assegurando a conformidade com todas as normas vigentes”, disse.

“O estabelecimento permanece à disposição das autoridades competentes, colaborando integralmente com a Prefeitura e a Polícia Civil para o pleno esclarecimento dos fatos.”

Metrópoles