Bar em bairro nobre de SP é interditado após suspeita de bebida com metanol

A Polícia Civil interditou, nesta terça-feira (30/9), o bar Ministrão, localizado na Alameda Lorena, região dos Jardins, em São Paulo. O local foi associado ao caso da designer Radharani Domingos, que perdeu a visão após consumir vodca no estabelecimento. A ação contou com o apoio das vigilâncias sanitárias municipal e estadual, além do Procon, e faz parte de uma série de fiscalizações contra a venda de bebidas adulteradas com metanol.
Segundo o governo paulista, o bar representava risco imediato à saúde pública. Mais de 100 garrafas sem comprovação de procedência foram apreendidas no local.
Na mesma operação, outros três bares também foram interditados: um na Mooca, outro na Vila Mariana e um terceiro em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou que todos os estabelecimentos envolvidos em suspeitas serão fechados cautelarmente até que a origem das bebidas seja rastreada.
De acordo com a Vigilância Sanitária, o objetivo das interdições é mapear os fornecedores e verificar se houve negligência ou má-fé por parte dos comerciantes. A recomendação é que consumidores só comprem bebidas com lacres de segurança, rótulo fiscal e procedência comprovada.
O caso de Radharani chamou atenção pela gravidade. Após beber três caipirinhas com vodca em uma comemoração, ela apresentou convulsões, precisou ser entubada e, mesmo após tratamento, segue sem visão.
Até o momento, o estado contabiliza 22 casos suspeitos de intoxicação, sendo 17 ainda em investigação. Entre as cinco vítimas fatais confirmadas pelo governador Tarcísio de Freitas está o advogado Marcelo Lombardi, que morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos após ingerir bebida contaminada.