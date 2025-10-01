01/10/2025
Bar em bairro nobre de SP é interditado após suspeita de bebida com metanol

Escrito por Portal Leo Dias
bar-em-bairro-nobre-de-sp-e-interditado-apos-suspeita-de-bebida-com-metanol

A Polícia Civil interditou, nesta terça-feira (30/9), o bar Ministrão, localizado na Alameda Lorena, região dos Jardins, em São Paulo. O local foi associado ao caso da designer Radharani Domingos, que perdeu a visão após consumir vodca no estabelecimento. A ação contou com o apoio das vigilâncias sanitárias municipal e estadual, além do Procon, e faz parte de uma série de fiscalizações contra a venda de bebidas adulteradas com metanol.

Segundo o governo paulista, o bar representava risco imediato à saúde pública. Mais de 100 garrafas sem comprovação de procedência foram apreendidas no local.

Veja as fotos

Foto: Abraão Cruz/Globo
Bar foi interditado pelo poder público para investigação de suspeitas de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicasFoto: Abraão Cruz/Globo
Reprodução: Instagram/@ministraobar
Bar Ministrão está localizado no bairro Jardins, zona oeste da cidade de São PauloReprodução: Instagram/@ministraobar
Reprodução: Instagram/@ministraobar
Bar Ministrão está localizado no bairro Jardins, zona oeste da cidade de São PauloReprodução: Instagram/@ministraobar
Reprodução: Internet
Radharani Domingos foi uma das vítimas e está sem visão após ingerir bebida que estaria adulteradaReprodução: Internet
Reprodução Instagram Sociedade Brasileira Lentes de Contato, Córnea e Refratometria e abrahao.com.br/ montagem
Alerta devido à metanol em bebidas alcoólicasReprodução Instagram Sociedade Brasileira Lentes de Contato, Córnea e Refratometria e abrahao.com.br/ montagem

Na mesma operação, outros três bares também foram interditados: um na Mooca, outro na Vila Mariana e um terceiro em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou que todos os estabelecimentos envolvidos em suspeitas serão fechados cautelarmente até que a origem das bebidas seja rastreada.

De acordo com a Vigilância Sanitária, o objetivo das interdições é mapear os fornecedores e verificar se houve negligência ou má-fé por parte dos comerciantes. A recomendação é que consumidores só comprem bebidas com lacres de segurança, rótulo fiscal e procedência comprovada.

O caso de Radharani chamou atenção pela gravidade. Após beber três caipirinhas com vodca em uma comemoração, ela apresentou convulsões, precisou ser entubada e, mesmo após tratamento, segue sem visão.

Até o momento, o estado contabiliza 22 casos suspeitos de intoxicação, sendo 17 ainda em investigação. Entre as cinco vítimas fatais confirmadas pelo governador Tarcísio de Freitas está o advogado Marcelo Lombardi, que morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos após ingerir bebida contaminada.

