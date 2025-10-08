barba-e-cabelo:-bolsonaro-pede-a-moraes-para-receber-barbeiro-em-casa

Em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para receber um barbeiro em casa. Os advogados do ex-presidente justificam a Moraes que Charlinston Borges Fernandes é um profissional de confiança de Bolsonaro.

No pedido, a justificativa é de que os serviços prestados são exclusivamente de barbearia, observando-se integralmente as restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal.

Leia também

Um serviço de barbearia pode incluir cortes de cabelo e barba, mas também tratamentos capilares, selagem, tonalização, massagem, depilação, e cuidados com as sobrancelhas.