Barbearia de Rio Branco fará cortes de cabelo de graça para crianças no Dia das Crianças

A Don Bedel Barbearia vai realizar uma ação social especial em comemoração ao Dia das Crianças, nesta sábado (12), em Rio Branco (AC). Das 8h às 16h, meninos e meninas de 1 a 12 anos poderão ganhar um corte de cabelo gratuito, além de aproveitar um dia repleto de brincadeiras, guloseimas e diversão.

O evento acontece na Rua Conjunto LBA, nº 220, bairro Vila Betel, e tem como objetivo proporcionar um momento de alegria e cuidado para os pequenos. A iniciativa é organizada pela equipe da barbearia, com apoio de parceiros e profissionais voluntários.

O público é convidado a levar seus filhos para participar e aproveitar o dia com muita animação e solidariedade.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 2623-3671 ou pelo perfil da barbearia no Instagram: @adolbarbearia.