barcelona-ainda-deve-fortuna-ao-athletico-pr-pela-venda-de-vitor-roque.-entenda!

O Barcelona ainda não quitou integralmente o valor da transferência de Vitor Roque, negociado com o Athletico-PR em 2023. De acordo com informações publicadas pelo portal UmDois Esportes, as contas apresentadas na mais recente Assembleia Geral de Acionistas do clube espanhol revelam que o Barça ainda tem uma pendência de cerca de 17,2 milhões de euros, o equivalente a R$ 107 milhões, com o time paranaense.

O atacante foi vendido ao Barcelona há duas temporadas, mas sua passagem pela equipe catalã durou pouco. Em janeiro de 2024, o jogador foi emprestado ao Real Betis, da Espanha, e no início de 2025 teve os direitos adquiridos em definitivo pelo Palmeiras, em uma negociação de 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões) fixos, com possibilidade de acréscimo de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) em variáveis.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Reprodução / Vitor Roque Reprodução/vitor_roque9 Voltar

Próximo

Caso todas as metas contratuais sejam atingidas, a transação pode render até 30 milhões de euros (R$ 180 milhões) ao Barcelona. Mesmo assim, o clube catalão segue com pendências financeiras junto a outras equipes. Além da dívida com o Athletico-PR, o balanço indica valores em aberto com o Leeds United, pela compra de Raphinha; com o RB Leipzig, por Dani Olmo; com o Sevilla, por Koundé; e com o Manchester City, referente à transferência de Ferrán Torres.

A venda de Vitor Roque em 2023 representou a maior negociação da história do Athletico-PR. Agora vestindo a camisa do Palmeiras, o atacante soma 17 gols e quatro assistências em 46 partidas na atual temporada, mantendo-se como um dos principais destaques ofensivos do futebol brasileiro.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!