Barcelona rejeita oferta recorde de R$ 2,5 bilhões por Lamine Yamal. Entenda!

O Al-Hilal, time saudita treinado por Simone Inzaghi, apresentou uma proposta de 400 milhões de euros, cerca de R$ 2,52 bilhões, para contratar Lamine Yamal, de 18 anos, principal promessa do Barcelona, segundo o jornal português A Bola.

De acordo com o portal espanhol Fichajes.net, os dirigentes catalães receberam a oferta, mas responderam de forma imediata e enfática: “Yamal não está à venda.”

O jovem atacante tem contrato com o Barcelona até 2031, com salário anual aproximado de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) e bônus de assinatura de 25 milhões de euros (R$ 157,5 milhões), distribuídos ao longo de seis anos. Apesar dos valores elevados, as cifras oferecidas por clubes da Arábia Saudita continuam entre as poucas capazes de superar os praticados na elite europeia.

Atualmente, Lamine Yamal é considerado o jogador mais valioso do mundo, com avaliação de cerca de 200 milhões de euros (R$ 1,26 bilhão), segundo o site especializado Transfermarkt.

Desde sua estreia pelo time principal do Barcelona em abril de 2023, quando tinha apenas 15 anos e 9 meses, Yamal disputou 110 partidas, marcou 27 gols e deu 31 assistências. Esses números o consolidaram como peça central no projeto esportivo do clube.

O técnico Hansi Flick destaca o atacante como símbolo da nova geração do Barcelona, enquanto a diretoria reforça que o jogador é “intransferível” para qualquer mercado, independentemente do valor oferecido.

