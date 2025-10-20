barcelona-x-olympiacos:-onde-assistir-o-duelo-da-champions-league

O Barcelona recebe o Olympiacos nesta terça-feira (21/10), às 13h45, em uma partida que promete agitar a 3ª rodada da primeira fase da Champions League. As equipes se enfrentam no estádio Olímpico de Montjuic e abre a série de jogos na competição internacional desta semana.
Leia também
-
Barcelona recusa proposta de R$ 2,5 bilhões por Lamine Yamal
-
Presidente do Barcelona revela desejo de homenagear Messi: “Merece”
O time catalão chega pressionado após uma derrota recente para o Paris Saint-Germain e precisa somar pontos para manter viva a esperança de classificação. Com desfalques importantes como Lewandowski, Raphinha e Gavi, Hansi Flick deve apostar em uma escalação renovada, buscando equilíbrio entre juventude e experiência.
O confronto também marca um teste tático para ambos os técnicos. Enquanto Flick tenta ajustar sua equipe sem seus principais jogadores, o treinador José Luis Mendilib, busca a primeira vitória do Olympiacos na temporada europeia.
Para quem quiser assistir ao confronto, o jogo será transmitido pela TNT e também pelo streaming HBO Max.