20/10/2025
Barcelona x Olympiacos: onde assistir o duelo da Champions League

O Barcelona recebe o Olympiacos nesta terça-feira (21/10), às 13h45, em uma partida que promete agitar a 3ª rodada da primeira fase da Champions League. As equipes se enfrentam no estádio Olímpico de Montjuic e abre a série de jogos na competição internacional desta semana.

Leia também

O time catalão chega pressionado após uma derrota recente para o Paris Saint-Germain e precisa somar pontos para manter viva a esperança de classificação. Com desfalques importantes como Lewandowski, Raphinha e Gavi, Hansi Flick deve apostar em uma escalação renovada, buscando equilíbrio entre juventude e experiência.

O confronto também marca um teste tático para ambos os técnicos. Enquanto Flick tenta ajustar sua equipe sem seus principais jogadores, o treinador José Luis Mendilib, busca a primeira vitória do Olympiacos na temporada europeia.

Para quem quiser assistir ao confronto, o jogo será transmitido pela TNT e também pelo streaming HBO Max.

 

